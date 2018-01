Dininho reforça São Caetano Com a entrada de Dininho na zaga em lugar de Daniel e a dúvida em relação ao meia Aílton, contundido, o São Caetano tem uma partida difícil contra o São Paulo, no domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista de 2001. Uma nova derrota pode até ameaçar a permanência do técnico Jair Picerni no comando do time.