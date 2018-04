Diogo aproveita chance e quer ir ao Mundial com Santos

SANTOS - Já pensando no Mundial de Clubes, o Santos poupou seus titulares na vitória deste domingo, sobre o Ceará, em Fortaleza, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, assim, servia para que jogadores reservas mostrassem serviço ao técnico Muricy Ramalho, que ficou vendo o confronto pela televisão, uma vez que nem foi ao Nordeste. O atacante Diogo foi um dos que melhor aproveitou a chance, marcando o gol da vitória no Estádio Presidente Vargas.

"Foi uma oportunidade para quem não vem jogando mostrar futebol. O Muricy é capacitado para isso, é um grande treinador e vai saber escolher os atletas que vão ao Mundial", afirmou Diogo, que foi titular durante parte da temporada e perdeu espaço no segundo semestre. Desde a chegada de Alan Kardec e Borges, ele quase não jogou e corre o risco de nem aparecer na lista de inscritos para o Mundial.

Apesar da má fase vivida por Diogo, o meia-atacante se colocou entre os jogadores de qualidade que o Santos dispõe. "Sabemos da qualidade do time, que tem Neymar, Borges e Ganso. Hoje mesmo jogaram outros atletas, e isso prova que o elenco do Santos é muito forte."

Contra o Atlético-GO, quinta-feira, no Pacaembu, os titulares voltam à equipe do Santos. Quarta opção no ataque, Diogo mais uma vez corre o risco de nem ser relacionado.