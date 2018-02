Diogo Barbosa avança em recuperação e se aproxima de estreia no Palmeiras

A terça-feira de reapresentação do elenco palmeirense na Academia de Futebol teve como boa notícia para o clube a presença do lateral Diogo Barbosa no campo. O reforço trazido do Cruzeiro lesionou o tornozelo esquerdo na pré-temporada, ainda não conseguiu estrear e agora inicia o trabalho de transição do departamento médico para o gramado, uma das etapas para ser liberado para atuar.

Diogo sofreu a lesão em janeiro, em jogo treino com o Atibaia, em 12 de janeiro. Logo nos primeiros minutos ele deixou o trabalho, já machucado, e deu lugar a Victor Luís, que tem atuado como titular do time desde então. "Tive uma lesão um pouco complicada, mas ainda bem que já está melhor. Vou começar processo de transição, me condicionar fisicamente para o mais rapido possivel ficar a disposição", disse o jogador à TV Palmeiras.

O lateral nos próximos dias vai intensificar o trabalho no gramado para aos poucos ser reintegrado no elenco profissional e ser escalado pelo técnico Roger Machado pela primeira vez. "O Diogo vem evoluindo bem nos treinos e temos boas perspectivas para os próximos dias", afirmou o preparador físico do clube, Thiago Maldonado, em entrevista para a TV Palmeiras.

O clube ainda não estabelece um prazo para a liberação do jogador. Diogo Barbosa continuará com a programação de recuperação, enquanto Victor Luís e Michel Bastos ficam como opção para a lateral. O próximo jogo do Palmeiras é no sábado, contra o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.