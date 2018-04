Diogo revela expectativa por 1ª final pelo Botafogo no Maracanã Na véspera de fazer a sua primeira final no estádio do Maracanã, o lateral-esquerdo Diogo, do Botafogo, não escondeu a expectativa para enfrentar o Vasco neste domingo, pelo Campeonato Carioca. O jogador confia no apoio da torcida e espera uma bela partida.