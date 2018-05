Diogo se coloca como opção para substituir Alan Kardec no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras está no mercado atrás de um atacante de área para ser um bom reserva de Alan Kardec ou mesmo substituí-lo caso seja necessário. No atual elenco, único atleta que tem o mesmo estilo do titular é Miguel, mas ele não soube aproveitar as oportunidades dada pelo técnico Gilson Kleina. Recuperado de lesão, quem aparece como candidato à vaga enquanto nenhum reforço chega é Diogo.

"Já joguei de centroavante um tempo atrás. Sempre vou melhor caindo pelos lados do campo, mas se em alguma eventualidade precisar, posso fazer a função", disse o atacante, que está a disposição para ser escalado na partida contra o Criciúma, domingo, em Santa Catarina.

Diogo está recuperado de uma lesão no joelho direito e pode fazer dupla de ataque com Alan Kardec, já que Leandro está com a seleção olímpica e só retorna ao Palmeiras no sábado. "Estou me sentindo muito bem e feliz. Me sinto bem e confiante para fazer um bom Campeonato Brasileiro", garantiu.

O jogador acredita que a competição nacional pode representar para ele um recomeço. "Espero dar sequência e ajudar o Palmeiras em um campeonato longo. Eu vejo tudo isso como um recomeço, onde tenho muito expectativa, mas sei da dificuldade que teremos", projetou.

Gilson Kleina deve ter praticamente força máxima para estreia no Brasileirão. Leandro é dúvida, por causa da seleção, e desfalques certos são apenas o lateral-direito Bruno Oliveira e o zagueiro Thiago Martins. O restante do elenco está a disposição do treinador.