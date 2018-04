Diogo surpreende e troca o Palmeiras pela Tailândia

Titular do Palmeiras em boa parte do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Diogo surpreendeu em seu novo destino. O jogador, de 27 anos, foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Burriam United, o atual campeão do Campeonato Tailandês. Lá, vai jogar sob o comando do técnico Alexandre Gama, que assumiu o clube no meio do ano.

Equipe mais popular da Tailândia, anteriormente chamada de Provincial Electricity, o Burriam venceu nove torneios desde 2011, entre campeonato nacional, Copa da Tailândia e Copa da Liga. A meta agora é brigar de igual para igual contra os melhores do continente e Diogo chega como principal nome nesse processo.

Além dele, o clube tailandês também já havia acertado a contratação dos brasileiros Gilberto Macena, que vinha atuando no futebol chinês e Rafael Coelho, ex-atacante do Vasco e do Avaí.

No seu site oficial, o Burriam destaca que Diogo custou 10 milhões de euros ao Olympiakos quando comprado junto à Portuguesa, em 2008. O jogador nunca vingou na Grécia, chegou a ficar encostado, e, no Brasil, depois jogou por Santos, Flamengo, Palmeiras e a própria Portuguesa. Neste ano, fez 24 jogos no Brasileiro e só fez um gol. Seu contrato não foi renovado pelo Palmeiras.