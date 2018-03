Diogo Vitor celebra oportunidades no Santos: 'Aproveitando cada momento'

De contrato renovado até fevereiro de 2021 com o Santos, Diogo Vitor entrou de vez no radar do técnico Jair Ventura para escalar o seu setor ofensivo. O jovem, de 21 anos, foi utilizado nos últimos cinco duelos do time do Campeonato Paulista, sendo inclusive titular diante do São Bento, quando só os reservas foram aproveitados, na rodada final da fase de classificação. E às vésperas das semifinais do Estadual, ele celebra o bom momento.

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

"Estou aproveitando cada um destes momentos da melhor maneira possível. Quero agradecer ao professor Jair pelas oportunidades. Estou procurando sempre acatar da melhor forma a aproveitar as chances que estou tendo. Acho que a cada jogo que faço vou procurando ganhar meu espaço no time", disse, ao site oficial do Santos.

Nesses compromissos, Diogo Vitor marcou um gol no empate por 1 a 1 com o Corinthians. Além disso, na última quarta-feira converteu a sua cobrança na disputa de pênaltis contra o Botafogo de Ribeirão Preto, vencida por 3 a 1, pelas quartas de final do Paulistão. "Fico feliz pela confiança do professor. Foi bem tranquilo, já estou acostumado", afirmou.

A Federação Paulista de Futebol já definiu que os jogos do Santos nas semifinais do Estadual serão no sábado, como mandante, e na terça-feira, fora de casa. O adversário vai ser Palmeiras ou São Paulo. "Independentemente de quem for o nosso adversário, nós estamos muito focados. Com certeza vamos para cima para sair com a classificação para a final", comentou.