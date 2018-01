Dionísio vai para a lateral direita O técnico Marco Aurélio parece ter encontrado uma solução caseira para a lateral direita da Ponte Preta, que recente da falta de um especialista para a posição. É o meio-campo Dionísio, de 26 anos, que já se tornou um verdadeiro coringa no clube e parece ter aceito a proposta do técnico em ser improvisado. "Ainda não definimos o titular da posição, mas vamos continuar testando vários jogadores por ali", explicou o técnico, que não esconde sua preferência por Dionísio, revelado nas divisões de base do próprio clube e que já atuou em quase todas as posições. "Já joguei em quase tudo pela Ponte Preta: nas duas laterais, além de todas as posições do meio-campo", disse o jogador, que há 10 dias chegou a discutir com o técnico por causa da improvisação. Existem outras duas opções de improvisação: os zagueiros André Santos e Alex Oliveira. Há também o ex-juniores Carlos Alexandre, que chegou a ser titular do time no primeiro semestre. Em princípio, a diretoria descartou a possibilidade da contratação de outro lateral. Ela esperava pela liberação de Daniel, do Palmeiras, o que dificilmente acontecerá. Neném, do Cruzeiro, e Maricá, do Vasco da Gama, estão descartados. "Nosso ciclo de contratações está encerrado. Não virá mais ninguém antes do início do campeonato", garantiu o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Erbelin. As principais novidades do clube para o Campeonato Brasileiro são o lateral-esquerdo André Silva, ex-Vasco, e o meia Marquinhos, emprestado junto à Portuguesa de Desportos. Sem conseguir encontrar um adversário para disputar um jogo-treino neste sábado, o elenco faz apenas treinos físicos e técnicos na unidade do Jardim Eulina. Domingo à tarde, o elenco segue para a fazenda Santa Filomena, onde ficará concentrado até as vésperas do início do Brasileirão. Por enquanto só está confirmado um amistoso, quarta-feira, diante do São Caetano, em Jarinu.