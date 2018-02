Diouf e Owen dão vitória ao Liverpool A rodada deste sábado do Campeonato Inglês foi marcada por um unico jogo: a vitória do Liverpool sobre o Bolton Wanderers por 2 a 0, com gols do astro senegalês Diouf e da jovem estrela inglesa Michael Owen. Com a vitória, o Liverpool alcançou seu 46.º ponto na competição e é o sétimo colocado na classificação geral. O objetivo do Liverpool é chegar pelo menos à quarta colocação no campeonato, o que garantiria uma vaga para a Copa dos Campeões de 2004. Atualmente, a quarta colocação no campeonato pertence ao Everton.