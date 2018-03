Diouf marca no empate do Liverpool O senegalês Diouf fez seu primeiro gol pelo Liverpool, neste sábado, no amistoso contra o Wolfsburg, da Alemanha, em Zurique, na Suíça. O jogo terminou empatado em 1 a 1. O brasileiro Robson Ponte fez pela equipe alemã. O jogo também marcou a volta do inglês Michael Owen aos gramados depois da Copa do Mundo.