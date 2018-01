Dirceu Lopes está voltando ao futebol Desde que decidiu encerrar a carreira, em 1979, o ex-meia do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, Dirceu Lopes Mendes, mudou-se para a sua cidade natal, Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, atrás de uma ?vida pacata, típica de mineiro?. Um dos craques (ao lado de Tostão, Piazza, Natal, Raul...) da equipe que fez história nos anos 60 e início da década de 70, Dirceu Lopes, hoje com 57 anos, virou empresário e somente agora está voltando ao mundo do futebol. Leia mais no Jornal da Tarde