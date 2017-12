Direção corintiana retoma negociações Depois de um fim de semana longe dos negócios, jogando futebol e comendo peixe na casa de praia do vice-presidente Fran Papaiordanou, no Guarujá, Andrés Sanches voltará ao trabalho nesta segunda-feira, quando espera fechar mais três contratações para o Corinthians: Gilberto, Leandrão e Marcelo Ramos (ou Alex Mineiro). Andrés Sanches esperava uma definição para sexta-feira à noite, mas houve um problema de comunicação. O dirigente disse que o Corinthians já fez a sua parte, oferecendo o que tinha de oferecer aos quatro atletas - e aos seus respectivos clubes ou procuradores. O desfecho das negociações, portanto, está nas mãos dos próprios jogadores. "Só estamos no aguardo de uma resposta", observa Andrés Sanches, um dos vice-presidentes do Corinthians. Dos jogadores que ainda negociam com o Corinthians, Gilberto está praticamente contratado. De acordo com o dirigente, só uma grande surpresa impediria sua contratação. "Temos 95% acertado", revelou. A negociação mais complicada continua sendo a de Alex Mineiro. O ?chefão? do Atlético-PR, Mário Celso Petraglia, a cada dia surpreende os dirigentes corintianos com uma novidade. Primeiro, só fazia negócio se o menino Jô entrasse como parte da transação. Agora, está dizendo que outros clubes querem o seu atacante. Andrés Sanches já fez a sua proposta e aguarda apenas uma decisão dos cartolas paranaenses. Além disso, o Corinthians conta com a força do grupo do empresário Juan Figger, que tem 40% dos direitos federativos do atacante, e do próprio jogador, que tem 30% e quer jogar no Corinthians. Além de Alex Mineiro, o Corinthians deve fechar com Leandrão, do Inter, e com Marcelo Ramos, que estava no futebol japonês.