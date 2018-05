Direção do Ceará anuncia Gilmar Dal Pozzo como treinador para a 2017

Com o fim do Campeonato Brasileiro da Série B e a saída de Sérgio Soares, a direção do Ceará anunciou nesta segunda-feira quem será o seu treinador para a próxima temporada. Trata-se de Gilmar Dal Pozzo, que estava sem clube desde que deixou o Paysandu no fim de julho por conta de uma sequência de resultados ruins na segunda divisão nacional.

Gilmar Dal Pozzo será apresentado oficialmente nesta quarta-feira e chega junto com o auxiliar Luciano Cardozo Borges e o analista de desempenho Ben Hur Moreira Peres. Ele não escondeu a felicidade em ter acertado com o Ceará. "Gostaria de agradecer por essa oportunidade. Sinto um orgulho muito grande em poder ser o comandante do Ceará. É muito bom poder representar um dos maiores clubes do Nordeste e um gigante do futebol brasileiro. Meu desejo é fazer um trabalho excepcional", disse.

O novo comandante tem 47 anos e acumula passagens por Veranópolis-RS, Pelotas-RS, Novo Hamburgo-RS, Criciúma, ABC, Náutico e Paysandu, mas foi na Chapecoense onde se destacou, conquistando dois acessos seguidos - Série C em 2012 e Série B em 2013.

Um dos nomes sondados para substituir Sérgio Soares era o de Mazola Júnior, que nesta segunda-feira deixou o CRB depois de dois anos.