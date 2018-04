Direção do Fluminense garante permanência de Abel Braga

RIO - O diretor executivo do Fluminense, Rodrigo Caetano, garantiu nesta sexta-feira a continuidade do técnico Abel Braga à frente do time. Depois da eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores para o Olimpia, no Paraguai, na última quarta, o muro da sede do clube em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, foi pichado com "Fora, Abel".

Segundo Rodrigo Caetano, a comissão técnica será mantida, assim como o planejamento para a temporada. "Quando se fala em planejamento, só se qualifica como êxito quando se atinge o título. Entendemos de maneira diferente. Nosso planejamento não é a curto prazo, mas sim a meio e a longo", disse o dirigente. "Temos disputado todas as competições, sempre no topo da tabela, com títulos, sendo reconhecido como grande time dentro da Libertadores. Agora é focar no Brasileiro, buscar o pentacampeonato".

De acordo com Rodrigo Caetano, alguns jogadores do elenco podem ser negociados, mas não haverá desmanche. "Não, isso não vai acontecer. Não se encerrou ainda o ciclo do elenco, que é vencedor. Não acredito em mudança radical, somente em casos extremos. Em caso de descenso de divisão, você tem que mudar. Podemos mudar algumas peças, mas nada radical. Vamos avaliar algumas propostas. Talvez dois, no máximo, serão negociados".