Direção do Guarani admite que deve negociar zagueiro William Rocha nesta semana

Os treinamentos do Guarani tiveram uma ausência inesperada nesta semana. O zagueiro William Rocha foi liberado para tratar de sua transferência para o exterior, provavelmente o futebol japonês. O negócio deve ser confirmado pela diretoria ainda nesta semana, mas os valores da transação não foram revelados, nem o porcentual ao que o clube de Campinas (SP) tem direito.

"Realmente existe uma negociação em andamento e pretendemos definir isso rapidamente para evitar prejuízo técnico porque temos jogo no sábado. Assim, nosso técnico precisa logo definir o provável substituto", explicou o presidente Palmeron Mendes Filho.

O desfalque vai permitir ao técnico Umberto Louzer testar uma nova dupla defensiva. O mais provável é a entrada de Fernando Lombardi, ex-Paysandu, contratado na semana passada. A comissão técnica comandou treinamentos nesta quarta-feira sem contar com o zagueiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, o treinador programou outro treinamento para esta quinta-feira e um recreativo apenas na sexta, véspera do jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 contra o Sertãozinho, às 19 horas, na casa do adversário. Os dois times têm os mesmos nove pontos e estão perto da zona de classificação, respectivamente em quinto e sexto lugares.