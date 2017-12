Direção do São Caetano silencia A direção do São Caetano silenciou à possibilidade do clube ser punido pelo STJD do Rio de Janeiro e perder 24 pontos no Campeonato Brasileiro. Tudo por causa da morte do zagueiro Serginho, ocorrida no dia 27 de outubro no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, pela 38ª rodada. Através da assessoria de imprensa, o clube confirmou que o presidente Nairo Ferreira de Souza não vai falar sobre o assunto, enquanto o departamento jurídico aguardará a citação para depois elaborar a defesa. O advogado do Azulão é João Zanforlim, que já temia alguma citação sobre o presidente e também sob o médico Paulo Forte. O jurista também evitou emitir comentários sobre o caso, enquanto não tiver a denúncia, o que deve acontecer segunda-feira. O julgamento deve acontecer no prazo de 10 dias. A defesa, porém, já tem traçada uma estratégia baseada no fato de que o clube não teria um laudo médico vetando a participação de Serginho nos jogos. E deverá apresentar documentos que provariam os cuidados tomados pelo médico e pela direção do clube em realizar novos exames e de também acompanhar a evolução do problema cardíaco apresentado pelo zagueiro. Por outro lado, a denúncia do auditor do STJD, Luiz Geraldo Lanfredi, está baseada em toda documentação recolhida pelas investigações policiais e que também devem provocar processo na justiça cível. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, já manifestou sua disposição de votar a favor da punição ao clube paulista que teria negligenciado uma informação importante. Se perdesse agora 24 pontos, o São Caetano ficaria com 50 pontos e cairia da quarta para 15ª posição, fora da briga por uma vaga na próxima Taça Libertadores da América e com risco, mesmo que mínimo, de ser rebaixado para a Série B em 2005.