Direção do Vasco acerta a renovação de contrato do atacante Caio Monteiro

O Vasco confirmou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do atacante Caio Monteiro, de 20 anos, até o final da temporada de 2021. Os valores da negociação não foram divulgados. O jogador foi artilheiro nas categorias de base do clube cruzmaltino, onde chegou em 2005.

+ Eurico vê 'sabotagem' da oposição e celebra ano do Vasco: 'Recuperação evidente'

"Acabei de renovar o meu contrato com o Vasco e estou muito feliz com esse momento. Espero retribuir essa confiança que o clube está me dando com boas atuações na próxima temporada. Vou seguir me dedicando e dando o meu máximo dentro de campo. Meu objetivo é fazer história com essa camisa e dar muitas alegrias para a torcida vascaína", comemorou o atacante em entrevista publicada no site do Vasco.

Caio Monteiro foi promovido à equipe principal ainda em 2016, já disputou 23 jogos e marcou quatro gols, dois deles - contra Botafogo e São Paulo - na última edição do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro terminou o Nacional na sétima posição e conquistou o direito de disputar novamente a Copa Libertadores.

"Meu sonho é ganhar títulos pelo Vasco. O que puder ganhar pelo Vasco, eu quero. E é sempre bom disputar uma competição internacional. É meu sonho disputar a Libertadores. Espero receber novas oportunidades (em 2018) e estar preparado da melhor maneira possível", projetou Caio Monteiro.