Diretor da AMA diz que 'não há atalhos' na luta contra o doping

O canadense Richard Pound, presidente da Agência Mundial Antidoping (AMA), assegurou, nesta quinta-feira, que o doping é "um fenômeno muito mais generalizado do que se imagina", que afeta "tanto os corpos quanto as almas", mas diante do qual não há "atalhos ou panacéias". "É preciso seguir atacando. Não podemos nos dar por satisfeitos. Não há atalhos, panacéias ou soluções rápidas e fáceis. Não há outra solução que não o trabalho conjunto e firme", assinalou. Durante a abertura, em Madri, da III Conferência Mundial Antidoping, Pound disse que há uma possibilidade real de combate ao doping, e convidou os participantes do congresso a "fazer uma contribuição para a história e as gerações vindouras". O presidente do COI, o belga Jacques Rogge, fez o discurso inaugural da Conferência, no qual repassou as medidas de combate ao doping adotadas pelo Organismo nas últimas décadas, e classificou o problema como "uma das maiores ameaças ao esporte", que excede seus limites e afeta a sociedade inteira. "Estudos recentes indicam que as mesmas dinâmicas observadas no esporte profissional estão aparecendo no esporte amador e universitário", disse. Um dos maiores obstáculos na luta contra o doping, apontou, "é a excessiva complacência da opinião pública e dos espectadores" e por isso é necessário um trabalho educativo mais intenso. Rogge pediu aos Governos que ratifiquem o Convenção da Unesco contra o doping, e sublinhou a importância da educação e da união entre todas as partes envolvidas no combate ao problema.