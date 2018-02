Diretor da Copa de 2010 expõe organização para o Brasil

O diretor executivo do Comitê Organizador da Copa do Mundo da África do Sul 2010, Danny Jordaan, ministrou palestra sobre a realização da competição no país, durante o 4º Fórum Internacional de Futebol (Footecon), que se realiza no Rio, nesta terça-feira. O executivo apresentou estatísticas e o planejamento utilizado pelo país africano para ser sede da maior competição esportiva do mundo, e fez evidente que muito do que tem sido propalado e prometido acerca da confecção da Copa de 2014 no Brasil não deverá se concretizar. Na África do Sul, serão erguidos cinco estádios inteiramente novos, um foi severamente reformulado e quatro serão aproveitados sem melhoras significativas. "Na Alemanha, a maioria dos estádios foi construída com suporte financeiro dos próprios clubes. Na África do Sul, as cinco novas arenas serão custeadas integralmente pelo poder público", contou Jordaan. Em um país de clubes falidos e endividados, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem reiterando que a Copa no Brasil será quase integralmente bancada pela iniciativa privada e que a participação governamental se dará exclusivamente nos investimentos na infra-estrutura. Jordaan frisou também que é indispensável o diálogo permanente com as esferas de poder, e que a aplicação de recursos públicos será maciça e não só na infra-estrutura. "Somos um país em desenvolvimento, como o Brasil." O executivo mostrou que a visão política da próxima sede do Mundial vai muito além da competição esportiva em si. "É preciso investir em áreas que permaneçam para além da Copa, que impulsione o crescimento do país e de forma economicamente sustentável". De acordo com o dirigente, até 2014 - quatro anos depois do fim da Copa sul-africana, portanto - serão gastos 42 bilhões de euros, exclusivamente pelo governo. Pelas palavras de Jordaan, a CBF e o governo brasileiro já podem se preparar para muitas dores de cabeça trabalhistas. "Tivemos alguns problemas de atraso por conta de duas greves, que foram solucionadas. Reconhecemos o direito democrático dos trabalhadores e jamais iremos tomar qualquer medida para reprimi-las, mas eles precisam entender que, como nação, temos um compromisso internacional." O diretor comentou a respeito do fim do rodízio de continentes, anunciado por Joseph Blatter, presidente da Fifa, e admitiu que dificilmente nações como Brasil e África do Sul venceriam candidatos como Inglaterra, Estados Unidos e China para organizar a Copa. "Não foi à toa que fomos os que mais forçaram o rodízio. Para 2018 a competição já está sendo feroz", disse Jordaan. Além das potências econômicas citadas acima, deverão se candidatar Rússia, Bélgica, Holanda, Austrália, Espanha e México. Apesar do abismo de capacidade de investimentos entre África do Sul e Alemanha, por exemplo, Jordaan tem certeza que o Mundial de 2010 será melhor do que o de 2006, considerado um sucesso de organização. "A Copa da Alemanha gerou cerca de US$ 2,8 bilhões em dividendos. Na África do Sul, o valor deverá chegar a US$ 3,5 bilhões. Isso se explica porque teremos novas tecnologias, como a transmissão totalmente em alta definição e a transmissão ao vivo por telefone celular." No que diz respeito à transparência na gestão dos recursos privados e públicos, Jordaan foi taxativo. "Somos uma empresa registrada como outra qualquer e precisamos seguir normas governamentais rígidas. Temos de emitir balanços anuais auditados e abertos ao público, além de enviar relatório de gastos para a Fifa." A briga política entre as cidades postulantes a sedes também foi discutida. Danny Jordaan reconheceu que a disputa entre políticos é um problema presente, mas que pode ser contornado. "Vi como a questão política foi séria na Alemanha e não queríamos que isso se repetisse. Procuramos um banco de desenvolvimento da África do Sul, que fez um ranking com as cidades candidatas. Assim, fizemos a escolha das sedes exclusivamente por critérios técnicos."