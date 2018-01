Diretor da Globo condena pontos corridos O diretor da Globo Esportes, empresa detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, Marcelo Campos Pinto, disse nesta quarta-feira, em entrevista à Rádio Tupi, do Rio, que a fórmula de disputa em turno e returno por pontos corridos vai levar os clubes à falência. De acordo com ele, os números da Série B demonstram como é melhor ter uma fase decisiva. "Conversei com o Mustafá Contursi (presidente do Palmeiras) e a média do time dele é de 17 mil pagantes por jogo. Na Primeira Divisão, a média tem sido de 1.500", disse Marcelo. "Os quadrangulares da Série B vão atrair público porque chamam atenção. Nos pontos corridos a maioria das equipes já não disputa o título faltando 15 rodadas para o fim." Marcelo frisou que o torcedor brasileiro só valoriza o campeão e, por isso, copiar o modelo europeu mostrou-se um verdadeiro fracasso. "O Brasil foi vice na Copa do Mundo de 1998 e não foi bem recebido quando voltou", lembrou o dirigente, ressaltando que o formato atual é "economicamente desastroso". Segundo ele, a renda dos jogos é fundamental para os clubes evitarem atrasos no pagamento de salários e sanarem suas dívidas. "Eles aceitam qualquer fórmula de disputa e depois batem na porta da Globo pedindo dinheiro. Isto é cinismo da parte deles", disse Marcelo. O dirigente terminou a entrevista com a célebre frase de que "futebol é um negócio".