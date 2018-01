Diretor da Inter diz que Ronaldo pode voltar ?Nós temos muito interesse pelo Ronaldo. Sempre tivemos Ronaldo como o melhor. Sua transferência é uma real possibilidade. Ele é um filho da Inter.? Foi desta forma que o diretor-técnico da Internazionale, Marco Branca, comentou, nesta quinta-feira, o possível retorno do atacante brasileiro para a equipe de Milão. Ronaldo trocou a Inter pelo Real Madrid em agosto de 2002, depois da Copa do Mundo, por causa de problemas de relacionamento com o técnico argentino Hector Cúper. Em recente entrevista, o artilheiro da Copa da Ásia afirmou que os torcedores da Inter ainda estavam em seu coração. Segundo a imprensa italiana, se Ronaldo retornar para a Inter, o atacante Vieri poderá se transferir para o Chelsea, da Inglaterra.