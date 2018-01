Diretor de clínica diz que Maradona pensa que é Deus O médico Héctor Pezzella, diretor da clínica Güemes, na qual Diego Maradona está internado desde 28 de março devido a uma hepatite provocada pelo consumo excessivo de álcool, disse que o ex-jogador "pensa que é um Deus". "Acho que Maradona pensa que é um Deus e esta pode ser a origem de alguns de seus males", afirmou Pezzella à agência estatal de notícias Télam. O médico comentou que é "de relativa importância" a influência negativa que seu entorno pode ter sobre Maradona. "Os entornos são formados por cada um, e não o contrário. Depende de cada personalidade", acrescentou. "Maradona continua com boa evolução clínica da hepatite tóxica por álcool e com a melhora de seus parâmetros cognitivos e mobilização ativa", afirma o último relatório da clínica. "O paciente permanece com sedativos em doses descendentes, o que permite se mobilizar no quarto e se alimentar sozinho", acrescentou. Após vários dias sem visitas, Maradona recebeu no domingo alguns Familiares. Apesar de a clínica não ter informado oficialmente, fontes ligadas a Maradona disseram que é possível que os médicos lhe dêem alta em meados desta semana.