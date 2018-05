Diretor de comunicações da Fifa deixa o cargo Hans Klaus, diretor de comunicação da Fifa, deixou o seu cargo nesta terça-feira, após uma disputa sobre a estratégia da entidade responsável pela organização do futebol mundial. Klaus, que anteriormente trabalhou no ministério da Justiça da Suíça e na extinta transportadora Swissair, estava no cargo desde maio de 2008.