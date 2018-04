Diretor de futebol do Barcelona volta à Espanha com oferta final por Neymar

SÃO PAULO - O diretor de futebol do Barcelona, Raúl Sanllehí, volta na noite desta quinta-feira para Espanha. Ele deixou na mesa da diretoria do Santos a última oferta do clube catalão para levar Neymar. Os números chegaram a 23 milhões de euros (R$ 61 milhões). E se essa proposta não for aceita, o atacante assinará um pré-contrato em janeiro de 2014 para ir embora sem que o clube brasileiro receba nada em troca. Se isso acontecer, Neymar jogará no Barcelona somente depois da Copa do Copa do Mundo. Não é essa expectativa, no entanto, dos cartolas espanhóis.

Mas caso o Santos resolva aceitar a oferta derradeira, o negócio será fechado com o agente de jogadores André Cury, que participou de todas as negociações envolvendo o clube espanhol e os representantes de Neymar. O comitê gestor do Santos recusou na quarta-feira essa mesma proposta por considerar o valor muito baixo. O 'não' do clube foi dado durante reunião entre os representantes santistas. A multa recisória do jogador chega a R$ 65 milhões e o presidente em exercício, Odílio Rodrigues, declarou que as negociações "precisam continuar".

Aceitando a oferta, o Santos consegue chegar bem perto da multa do atacante. O clube, no entanto, sabe da possibilidade de perder Neymar sem ganhar nada daqui a seis meses, conforme prevê as leis do futebol regidas pela Fifa. Esse risco ninguém na Vila Belmiro quer correr. Neymar tem contrato com o Santos somente até a Copa do Mundo de 2014.

APÓS O JOGO

Após empatar com o Joinville na quarta-feira à noite, pela Copa do Brasil, Neymar revelou seu desejo de deixar o futebol nacional agora. "Todos nos sabemos que é preciso ter algo mais para sairmos vencedores aqui", disse o astro santista aos jornalistas depois da partida. Mais tarde, o goleiro do clube catarinense revelou o desabafo do atacante. "Aqui não dá mais", teria dito Neymar ao goleiro.