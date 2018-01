Diretor diz que Atlético-MG quer 4 reforços e admite interesse em equatoriano

"Vamos contratar três, quatro contratações boas. Temos um elenco formado. precisamos de dois meias, um volante e um atacante. Então isso nos dá tranquilidade para fazer contratações", comentou o diretor. No meio, o Atlético deve perder o colombiano Cardenas, que não terá o contrato por empréstimo renovado. Josué também já se foi.

A ideia do Atlético-MG é buscar reforços no mercado sul-americano, tanto que, de acordo com Maluf, "um ou dois (deles) vão falar espanhol". A lista de jogadores especulados pela imprensa mineira é imensa, mas o dirigente só confirma as tratativas para contar com Cazares, de 23 anos, que defende Banfield mas pertence a um clube equatoriano.

"O presidente do Banfield falou que o Atlético aliciou o Cazares. Peguei um avião, fui a Buenos Aires, procurei o presidente do Banfield para mostrar interesse. Ele me explicou que o jogador não era dele, que ele tinha opção de comprar. O empresário do jogador me disse a mesma coisa. O Banfield me mostrou que tem preferência de compra. Nada impede que a gente volte a negociar com o Banfield. Mas, os valores que eles pediram estavam fora da realidade", contou.