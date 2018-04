Diretor diz que Flu analisa reforços, mas avalia que elenco é 'competitivo' O momento no Fluminense é de pensar no futuro. Se a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca deixou um sentimento de frustração, o título da Copa Sul-Minas-Rio indicou que o time tem potencial de fazer bonito no Campeonato Brasileiro. Levando em consideração essas duas campanhas, a diretoria pensa na montagem do elenco para o restante da temporada.