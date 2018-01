Diretor diz que Muricy fica no Inter O diretor de futebol do Internacional, Vitório Píffero, informou nesta quinta-feira que o técnico Muricy Ramalho vai continuar no comando do time gaúcho. Nos últimos dias a transferência de Muricy para o Palmeiras chegou a ser cogitada, mas segundo o dirigente não haverá acordo entre as partes. O treinador deixou a reunião com Píffero sem falar com a imprensa e foi direto para o campo comandar o treinamento da tarde.