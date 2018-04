Diretor do Barcelona começa ataque final para contratar Neymar

SÃO PAULO - A blitz do Barcelona para fechar a contratação de Neymar teve início nesta quinta-feira em Santos. O diretor de futebol Raúl Sanllehí passou a tarde no escritório do pai de Neymar, e nesta sexta deve conversar com Odílio Rodrigues, presidente em exercício do clube.

Sanllehí viajou depois de ter recebido um telefonema de Eduardo Musa, o funcionário do Santos que cuida da imagem e da agenda do jogador e que costuma acompanhar o seu pai nas viagens. Ele e o agente de jogadores André Cury chegaram à Baixada no início da tarde e almoçaram no restaurante Almeida (que fica na mesma avenida em que está o escritório do pai de Neymar) com Musa e Marcos Malaquias - agente que é muito amigo do pai de Neymar (têm casa no mesmo condomínio em Itapema, Santa Catarina) e que levou Keirrison e Henrique para o Barcelona.

O dirigente espanhol, Cury e Malaquias chegaram ao prédio em que no sexto andar funciona a NR Sports às 15h40, mas só subiram 15 minutos depois porque Sanllehí ficou andando de um lado para o outro pela calçada enquanto falava ao celular.

Num rápido contato com a imprensa, Malaquias mostrou que a tropa está otimista com a possibilidade de levar o craque depois da Copa das Confederações. Comentando o ataque desesperado do Real Madrid, que se mostra disposto a gastar o que for preciso para tentar atravessar a negociação de novo (como fez em 2011), ele disse o seguinte: "Só faltava agora, na reta de chegada e sem chuva, a gente dar uma derrapada e bater no muro."

Às 18h, o pai de Neymar deixou o prédio junto com Malaquias e fez algumas declarações. Primeiro, tentou negar que Sanllehí tinha estado no escritório. Depois, admitiu a presença do espanhol. Mas saiu pela tangente: "Conheci o Raúl há dois anos, quando ele veio pela primeira vez para tentar contratar o Neymar, e nos tornamos amigos."

Quando perguntado se seu filho trocará o Santos pelo Barcelona no meio do ano, Neymar da Silva Santos passou a bola. "Isso não sou eu que resolvo, quem tem de responder é a diretoria do Santos."

A direção do Barça recebeu a informação de que o Comitê Gestor do Santos aprovou a decisão de vender Neymar agora para que o clube não perca sua grande estrela de graça daqui a um ano.

Em reunião realizada quarta-feira, apenas o presidente licenciado Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro e o empresário Álvaro de Souza tgeriam sido contra. Os outros sete integrantes do Comitê - o vice-presidente Odílio Rodrigues (que semana passada conversou com Sanllehí e o presidente Sandro Rosell na Espanha), o ex-diretor de futebol Pedro Luiz Nunes da Conceição e os empresários Augusto Videira, Caio de Stefano, José Berenguer, Luciano Moita e Luiz Fernando Fleury - teriam votado a favor.

BILHETE SÓ DE IDA

Outra evidência de que a operação está bem adiantada é a entrevista dada por Delcir Sonda, presidente da DIS (que tem 40% dos direitos econômicos do craque) para a Rádio Catalunya, de Barcelona. "É preciso acontecer uma grande reviravolta para que o Neymar não jogue no Barcelona na próxima temporada."

Raúl Sanllehí desembarcou em São Paulo quarta-feira e veio sem passagem de volta marcada. Sua missão é retornar para a Espanha com o negócio fechado. Cada passo no andamento da negociação é relatado para Sandro Rosell e o vice Josep Bartomeu.

Como o Estado informou nesta quinta, mesmo que o martelo seja batido antes de domingo, o anúncio oficial só deverá ser feito semana que vem para não tirar o foco da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians.