Diretor do Barcelona se reúne com Santos por Neymar Uma reunião, que acontece na tarde desta sexta-feira na Vila Belmiro, pode definir a venda de Neymar. Participam do encontro o pai do jogador, a diretoria do Santos e o diretor do Barcelona, Raúl Sanllehí. As três partes tentam chegar a um acordo para que o jovem atacante de 21 anos possa ir para o clube espanhol após a disputa da Copa das Confederações.