Diretor do Bayern ameaça processar jornal e pedir milhões As reações ao possível envolvimento de Schweinsteiger näo demoraram a aparecer na Alemanha. O diretor do Bayern de Munique, Uli Hoeness, conhecido por sua agressividade, afirmou nesta quinta-feira ao Tagesspiegel, em Munique, que vai processar o TZ. ?Já acionamos nosso advogado imediatamente. Se isso for verdade (o nome dele estiver denunciado), então entraremos com uma ação pedindo milhões contra o TZ?, declarou o diretor. Segundo Hoeness, Schweinsteiger afirmou ao clube que "nunca apostou sequer 1 euro em qualquer jogo?. A Promotoria de Munique divulgou, no fim da noite na Alemanha, ao Bayern que as suspeitas näo poderiam ser totalmente verificadas. Mais tarde, os promotores desmentiram a reportagem do TZ e afirmaram que continuam investigando. A Federação Alemã também já tomou as suas providências para dar auxílio a Schweini. O presidente da entidade, Theo Zwanziger, revelou ainda nesta quinta-feira que já entrou em contato com o departamento jurídico da DFB e ?preparou toda a assistência para proteger Schweinsteiger".