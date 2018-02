Diretor do Corinthians promete atacante que resolva: 'já temos apostas'

O diretor adjunto do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, prometeu que o clube vai contratar um centroavante de nome, mas não quis projetar uma data e garante que o fato de ter até sexta-feira para inscrever os atletas na primeira fase do Campeonato Paulista e da fase de grupos da Libertadores não fará com que ele contrate qualquer jogador só para dar satisfação para a diretoria.

"Está difícil. A gente tem trabalhado muito desde o ano passado, mas tem poucos no mercado, não só no Brasil. Os que tem os valores são altos. Jogamos na América do Sul pagando salário de Europa. Temos que ter cuidado e vamos trazer o jogador que resolva. As apostas já estão aqui. Para trazer alguém, é um que chegue e acrescente muito em qualidade, que não há dúvidas sobre eles. Queremos diminuir a margem de erro", explicou o dirigente.

No momento, o técnico Fábio Carille conta com Matheus Matias, Kazim, Danilo e Carlinhos como centroavantes. E Lucca, Júnior Dutra e Emerson Sheik podem atuar no setor, mas não são especialistas na posição. Dutra é quem tem sido titular nos últimos jogos.

O diretor corintiano explica que, com a dificuldade para buscar o "nome ideal", Carille pode tentar minimizar a ausência de um goleador mudando o esquema tático e abrindo mão de um centroavante.

"É oportunidade de mercado e não vai ser o prazo que vai nos fazer contratar alguém que não temos certeza. Trabalhamos com o prazo de sexta-feira, mas com o nosso elenco, Fábio tem olhado possibilidades de jogar sem o nove, com o que temos aqui", explicou.

Matheus Mathias, atacante de 19 anos que veio do ABC, é o último nome a chegar e deve ser inscrito no Campeonato Paulista. O jogador será apresentado nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.