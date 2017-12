Diretor do Corinthians promete novidades até a próxima semana

O Corinthians promete novidades para o torcedor nesta semana. Segundo Eduardo Ferreira, diretor de futebol, os reforços podem ser anunciados em breve. O time vai voltar aos trabalhos na quarta-feira e uma semana depois, dia 13, já viaja para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos, onde enfrentará o Atlético-MG, o Shakhtar Donetsk e depois fará um amistoso contra o Fort Lauderdale Strikers.

"Estamos trabalhando, temos alguns nomes engatilhados, e com certeza nos próximos dias, no mais tardar uma semana, estaremos anunciando outros reforços. São atletas para engrandecer nosso elenco", afirmou o dirigente, em entrevista à rádio Bandeirantes, lembrando que Marquinhos Gabriel está na mira.

Além do jogador, que fez uma boa temporada no Santos, outros nomes cotados são Rafael Sóbis e Marcelo Moreno. "Nosso plano A é um meia, e vamos trazer mais um atacante de área", continuou Eduardo Ferreira, citando as prioridades do clube no mercado. "Como estamos em fase de negociação, não podemos ficar falando nomes."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor também falou que o time não vai sofrer grandes perdas, apesar de temer o mercado chinês. "A gente espera que não chegue nada para ninguém e não tem nada oficial por Elias e Renato Augusto", avisou Eduardo Ferreira, que falou ainda sobre a situação de Alexandre Pato. "São várias sondagens, mas não chegou nada para o clube."