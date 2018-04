Diretor do Corinthians que menosprezou Guaraní pede demissão

O diretor de futebol do Corinthians , Sérgio Janikian, entregou o cargo nesta sexta-feira. Janikian foi o dirigente que havia comemorado o fato de o time encarar o Guaraní nas oitavas de final da Copa Libertadores. Ele sou a expressão "presente de Deus" para falar do time paraguaio. O presidente do clube, Roberto de Andrade, confirmou a saída de Janikian.

"Pelos últimos acontecimentos, ele (Janikian) não está à vontade no cargo e pediu para sair. Ele é uma pessoa do bem. Eu fico sentido. Ele disse que não quer trazer transtornos ao grupo, para o futebol", afirmou Roberto de Andrade.

O clube não definiu quem será o substituto de Janikian no cargo. "Nem deu tempo para pensar", afirmou Roberto de Andrade. "Mas a partir de agora vamos pensar em outro nome."

Dentro do clube, Janikian foi visto como um dirigente sem habilidade para assumir o cargo. Ele também não lidava bem com a imprensa e foi até aconselhado a não dar mais entrevistas. Ou a falar o "menos possível". As declarações sobre o Guaraní só aumentaram a pressão sob ele dentro do clube.