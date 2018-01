Diretor do Grêmio confirma contratação do atacante Amoroso Carente de atacantes, o Grêmio fechou nesta quarta-feira a contratação do veterano Amoroso, 32, que foi dispensado pelo Corinthians no final do mês de março. A informação foi confirmada pelo diretor de Futebol da equipe gaúcha, Paulo Palaipe, que está na Colômbia para acompanhar a partida contra o Cúcuta Deportivo, pelo Grupo 3 da Copa Libertadores da América. "O contrato assinado com o jogador vai até 31 de dezembro de 2007, com a opção de prorrogar por mais um ano, em 2008", disse o dirigente. Campeão da Libertadores e da Copa do Mundo de Clubes da Fifa pelo São Paulo em 2005, Amoroso deverá desembarcar em Porto Alegre apenas na sexta-feira. Em seguida ele passará por exames médicos e será apresentado oficialmente no Estádio Olímpico. Caso o Grêmio passe às oitavas-de-final da competição continental, Amoroso será inscrito na vaga do jovem Aloísio. Além dele, a diretoria gremista também colocará no torneio o volante paraguaio Diego Gavilán e o meia-atacante Kelly. Eles devem ficar com os lugares de Adilson e William Magrão. Além do Grêmio, Vasco, Cruzeiro e o DC United, dos Estados Unidos, também estavam na luta para contratar o jogador, que optou pelo time gaúcho por causa da disputa da Libertadores da América. Amoroso foi revelado pelo Guarani e teve passagens por Verdy Kawasaki (Japão), Udinese, Parma e Milan (todos da Itália), Borussia Dortmund (Alemanha) e Málaga (Espanha), além de Flamengo e São Paulo. A sua passagem pelo Corinthians durou apenas sete meses. Ele foi dispensado pela diretoria corintiana no dia 30 de março por causa da fraca campanha do clube do Parque São Jorge no Paulistão - o time não conseguiu a classificação às semifinais do Estadual. Além do alto salário - ganhava R$ 150 mil por mês - outro fator que pesou contra Amoroso foi a reclamação pública sobre o trabalho do ex-treinador Emerson Leão. Ele declarou que a equipe não possuía organização dentro de campo. Contratado no final de agosto de 2006, o atacante teve pouca produção ofensiva no Corinthians. O atleta disputou 23 jogos e marcou apenas quatro gols.