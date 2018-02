Diretor do Milan diz que Ronaldo será contratado na segunda O vice-presidente de Futebol do Milan, Adriano Galliani, revelou nesta quinta-feira, na sua chegada ao Estádio San Siro - onde o time enfrentaria a Roma pelas semifinais da Copa da Itália -, que a contratação do atacante brasileiro Ronaldo acontecerá na próxima segunda. O jogador passará por exames médicos nesta sexta, em Milão, e uma reunião com dirigentes do Real Madrid será realizada na segunda, em Madri, para fechar o negócio. Antes de tudo isso, o brasileiro esteve no estádio para acompanhar a partida contra a equipe da capital italiana. "Amanhã (sexta), Ronaldo, que ainda é um jogador do Real Madrid, se submeterá aos exames médicos em Milanello (CT do Milan) e na segunda já tenho agendado um encontro com o Real Madrid", declarou Galliani, que agradeceu publicamente ao presidente do clube espanhol, Ramón Calderón. "Se tudo correr bem, como espero, Ronaldo será jogador do Milan na segunda". O dirigente milanista esclareceu ainda que a chegada de Ronaldo não está condicionada à ida de outro atacante brasileiro, Ricardo Oliveira, ao Real Madrid. Quem também aguarda por Ronaldo com entusiasmo é o presidente do Milan, o empresário Silvio Berlusconi. Sobre as palavras de Massimo Moratti, presidente e acionista majoritário da rival Inter de Milão, Galliani sabe o desgosto do dirigente adversário, mas lembrou que não é a primeira vez que um ex-jogador da Inter se transferiu para o Milan. "Penso também em Seedorf, Pirlo e Brocchi. Além disso, Ronaldo não é da Inter há mais de quatro anos. O negócio se trata de uma transferência do Real Madrid para o Milan e não da Inter para o Milan", contou. Atualizado às 18h19