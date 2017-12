Diretor do Milan observa jogadores no País O diretor-geral do Milan está em São Paulo de olho em novos jogadores para levar para a Itália. Ariedo Braida, que nesta terça-feira visitou o CT do São Paulo em companhia do empresário Cláudio Guadagno, tem uma ampla lista de atletas que interessam ao clube. E o primeiro da relação é o atacante Luís Fabiano, que ele viu jogar domingo contra o Coritiba e verá de novo nesta quarta, contra o Fluminense. Ariedo Braida chegou ao Brasil sábado de manhã e deverá ir embora sexta-feira. Há duas semanas, quem esteve no Brasil foi o ex-jogador Leonardo, que hoje integra o quadro de dirigentes do clube italiano. A presença constante de representantes do Milan não é por acaso: o clube que acabou de levar Kaká quer buscar novas pérolas no futebol brasileiro. Além de Luís Fabiano, o Milan se interessa pelos santistas Robinho e Alex. Mas a lista não pára por aí. Ariedo Braida chegou ao Brasil com a idéia de que por aqui há muitos jogadores jovens que podem sair por um precinho camarada.