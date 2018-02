Diretor do Palmeiras abre possibilidade para contratar zagueiro

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, deixou aberta nesta quarta-feira a possibilidade de contratar futuramente um zagueiro, apesar de estar contente no momento com a posição. Em entrevista à ESPN Brasil, o dirigente afirmou que o clube não descarta nos próximos meses reforçar o setor, que perdeu recentemente o colombiano Yerry Mina para o Barcelona.

"Se for buscar alguma situação (para zagueiro), tem de ser uma situação diferente, para colocar a camisa e sair jogando. Até o momento estamos muito confiantes do que estamos observando. Se em algum momento do ano observar que precisa mexer ali, vamos mexer", disse o dirigente, que disse não ter feito contatos recentes para algum zagueiro.

Mattos admitiu ter buscado meses atrás Gil, ex-Corinthians, e que está atualmente no futebol chinês. "O único jogador que o Palmeiras procurou foi o Gil. A resposta foi negativa para esse ano. Eu queria o Piqué, mas não vou conseguir. O que temos aqui está muito bem", afirmou. O elenco conta atualmente com sete opções para a posição.

O dirigente explicou que o Palmeiras tem recebido contato de muitos clubes, que oferecem zagueiros. "O Gustavo Gómez (do Milan) não foi o Palmeiras que foi atrás. Ele foi ofertado, assim como outros 80 nomes, quando o Mina saiu", comentou.