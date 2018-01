Diretor do Palmeiras esculhamba Índio A informação que a Agência Estado antecipou, dando conta que o zagueiro Índio foi dispensado do Palmeiras devido a problemas psiquiátricos e por omitir que tomava remédios contra a depressão, foi confirmada nesta terça-feira por Fernando Gonçalves, um dos diretores de Futebol do clube. Revoltado com as críticas feitas pelo jogador contra o departamento médico, reuniu a imprensa e, aos berros, desabafou. ?O Índio escondeu que tomava antidepressivos e quase jogou por terra o trabalho de um grupo inteiro. Corremos o risco de perder pontos ganhos dentro do campo. Constatamos que ele tem problemas de depressão, mas jamais iríamos expor essa situação para a imprensa. Mas ele errou ao falar mal de profissionais capacitados e agora vai pagar por isso.? Gonçalves admitiu que os problemas começaram durante a primeira partida semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, que terminou empatada por 2 a 2. ?No intervalo, ele desmaiou e começou a espumar pela boca. Depois, se levantou e passou a gritar que estava com o capeta no corpo. Trata-se de um jogador depressivo, que precisa urgentemente de tratamento. O engraçado é que o próprio médico do Corinthians nos alertou sobre o problema naquele dia?, disse Gonçalves. O dirigente também disse que Índio inventou uma contusão no púbis para não enfrentar o Vitória, quarta-feira passada, no Parque Antártica. ?Ele ficou com medo da torcida e pediu para não entrar em campo. Não precisamos de jogadores assim no elenco.? O zagueiro, que afirmou que o departamento médico do Palmeiras é formado por profissionais sem caráter, se apresenta nesta quarta-feira no Juventude.