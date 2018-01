Diretor do Real Madrid confirma Robinho O italiano Arrigo Sacchi, diretor-técnico do Real Madrid, confirmou a contratação do atacante Robinho, do Santos, em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal Gazzetta dello Sport. ?Sim, é nosso?, resumiu. O dirigente aproveitou para dizer que o ciclo de jogadores do time espanhol ?não terminou? e que Zidane, Figo e Ronaldo ainda podem render muito. ?Ronaldo, quando está em forma, é o número 1 do mundo?. A diretoria do clube brasileiro segue negando a transferência.