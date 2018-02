Diretor do Santos reclama de punições Giovanni poderia ter pego uma suspensão de um a dois anos, mas ficará apenas cinco partidas fora dos campos. Essa decisão, entretanto, não agradou o diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, que esperava a absolvição do atleta. "Se ele incitou o torcedor, como o árbitro disse, por que não foi expulso?". Para o dirigente, o ato de Giovanni foi de inconformismo. "Ele estava aborrecido e desabafou daquela forma, não em cima do juiz ou de qualquer pessoa. Ele não ofendeu nem agrediu ninguém". A suspensão do goleiro Saulo também não era esperada por Francisco Lopes. "Se ele tivesse feito alguma coisa, deveria ter levado cartão amarelo e isso não aconteceu", disse. Em relação à agressão de Luizão, o dirigente não comentou. Preferiu reclamar da interdição da Vila Belmiro. "O torcedor que assistiu ao primeiro clássico foi lesado, porque o jogo não teve validade, haveria invasão de campo em qualquer estádio e teria ocorrido o mesmo com a torcida do Corinthians se a situação fosse invertida." Francisco Lopes até comentou que "do jeito que as coisas andam, vão querer que o jogo seja disputado num aquário". Para ele, "a Vila é um dos melhores estádios do País pelos investimentos que o clube vem realizando."