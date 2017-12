Diretor do São Paulo diz esperar a chegada de até dois reforços

O diretor de futebol do São Paulo, José Jacobson Neto, disse nesta segunda-feira em entrevista à Rádio Globo que o clube não deve trazer muitos reforços para a temporada 2017. O dirigente afirmou que o elenco está praticamente fechado, com a possibilidade da vinda apenas de no máximo dois jogadores pontuais para ficarem sob o comando do técnico Rogério Ceni.

"Não vamos contratar muitos, mas de forma pontual. Tem sido assim com o Rogério Ceni, com jogadores requisitados por ele. E se tiverem mais um ou dois que venham, tudo bem, mas por enquanto estamos com o quadro fechado", afirmou o diretor. O São Paulo contratou até agora o goleiro Sidão, o meia Cícero e os atacantes Neilton e Welligton Nem.

Jacobson esclareceu na entrevista a informação dada dias atrás pelo diretor financeiro, Adilson Martins, sobre a quantidade de recursos para investir em reforços. Anteriormente o valor divulgado foi de R$ 17,5 milhões. "Esse dinheiro é para 12 meses. Isso não existe. Temos compromissos a honrar, temos uma folha, despesas fixas, direitos de imagem. Nesse momento não temos esse valor para dispender", afirmou.

O dirigente reforçou que o clube desistiu de trazer o atacante Colman, do Nacional do Paraguai. "Quando estava praticamente certo conosco um grupo de empresários tomou à frente e passou a oferecer o jogador na Europa. Não temos recursos para contratar jogadores com o dinheiro que a Europa e a China pagam. Se voltar ao status que a negociação teve, temos chance", comentou.