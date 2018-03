Diretor do São Paulo diz não ter pressa A diretoria do São Paulo garante que não vai ter pressa na escolha do novo treinador, em substituição a Oswaldo de Oliveira, demitido na noite de sábado, véspera da partida contra o Figueirense, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. "Estamos muito satisfeitos com o trabalho da comissão técnica, em especial do (Roberto) Rojas, e vamos estudar com calma o nome do novo treinador", disse o diretor de Futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva. O dirigente não confirmou o interesse por nenhum dos muitos nomes que estão sendo cogitados para assumir a vaga, mas deixou pistas. Disse que não pretende contratar treinadores sem experiência, nem estrangeiros. Isso significa que nomes como Casagrande ou Raí - que chegaram a ganhar força no Morumbi - já estão fora da briga. ROJAS - Enquanto a diretoria corre atrás de um substituto para Oswaldo, o treinador de goleiros e técnico interino, Roberto Rojas, continua montando a equipe para partida desta quarta-feira contra o Goiás, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Rojas, aliás, já colocou o seu dedo no time, relacionando o volante Alexandre, que voltou ao Tricolor no início deste ano e não vinha sendo aproveitado por Oswaldo. "Não podemos contar com o Carlos Alberto (que já atuou pelo Botafogo) e por isso vou levar o Alexandre, que poderá colaborar com sua força e experiência neste momento", explicou Rojas. Souza voltou a sentir dores no joelho direito e não viajará com a delegação, assim como Fábio Simplício, com lombalgia e Carlos Alberto. Com isso, o técnico já confirmou o time que iniciará jogando com apenas uma alteração em relação a partida contra o Figueirense. Reinaldo, que estava suspenso, volta em lugar de Souza.