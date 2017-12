Diretor do São Paulo pede afastamento O conselheiro e diretor-adjunto de Tênis do São Paulo, Carlos Alberto da Rocha, suspeito de ter depositado na conta da empresa de sua mulher, Sandra Petrosino da Rocha, cheques que foram emitidos em nome do clube em 1998, nem sequer quis esperar o fim das investigações do Conselho Deliberativo para tomar uma atitude. Nesta quinta-feira, enviou um ofício ao São Paulo anunciando seu afastamento do Conselho. Deixará, também, o cargo de diretor e prometeu devolver o dinheiro que teria depositado em seu benefício. Ele nega, porém, culpa, alegando que estava sendo reembolsado pelo clube. O caso, revelado pela Agência Estado na quarta-feira, provocou grande repercussão entre conselheiros e sócios que não sabiam das suspeitas. O Conselho Deliberativo continuará as apurações nas próximas duas semanas e pode, até, fazer um inquérito policial, se comprovada a culpa do dirigente. O presidente Paulo Amaral procura evitar falar sobre o assunto. Politicamente, o afastamento de Rocha foi muito ruim para ele. O diretor fazia parte da Juventude, uma facção da situação. Assim, Amaral perde um voto certo nas eleições, sempre muito disputadas. Elas ocorrerão no primeiro semestre de 2002