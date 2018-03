Diretor do São Paulo pede demissão Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, pediu demissão, neste domingo, do cargo de diretor de Futebol do São Paulo. O dirigente entregou uma carta ao presidente, Marcelo Portugal Gouvêa, alegando problemas particulares. A pressão para que deixasse o posto era muito grande desde as últimas semanas e o próprio Gouvêa estava sendo cobrado para afastá-lo. O nome mais cotado para novo diretor de Futebol é o de Ivan Natel, filho de Laudo Natel, mas há outros na disputa. A definição deve ocorrer nesta segunda-feira ou no máximo até o meio da semana. Sua saída já vinha sendo especulada nos corredores do Morumbi. O vice-presidente Márcio Aranha fazia críticas ao seu trabalho e pedia a Gouvêa que o mandasse embora. Não o considerava preparado para exercer a função. O presidente vinha suportando a pressão, mas Leco, que percebia estar causando problemas, resolveu se antecipar e pedir demissão. O ex-diretor havia perdido força nos últimos meses. Não teve nenhuma participação, por exemplo, na contratação do zagueiro uruguaio Diego Lugano, que estreou neste domingo, contra o Atlético-MG. Gouvêa tratou de tudo sozinho. Irritado com algumas notícias publicadas na imprensa escrita, que ressaltavam sua perda de comando, Leco bateu boca com os repórteres da Agência Estado e da Folha de S.Paulo na terça-feira. Política - A decisão também tem cunho político. Com a saída do diretor, o presidente ganha pontos com Márcio Aranha, que tem em suas mãos considerável grupo de conselheiros e ainda não lhe havia garantido apoio nas eleições de abril do ano que vem. Por outro lado, há, no clube, quem esteja aborrecido com as atitudes de Gouvêa. Acham que ele está exagerando ao acatar certos pedidos apenas por motivos políticos. Aranha também era contra a permanência de Oswaldo de Oliveira, que foi demitido há 9 dias. Em meio a um clima de turbulência, o São Paulo enfrenta o Goiás na quarta-feira, pela Copa do Brasil, precisando vencer para avançar às semifinais da competição.