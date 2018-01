Diretor pede paciência da torcida do São Paulo para contratar Lugano

O principal assunto no São Paulo é o possível retorno do zagueiro Diego Lugano. O técnico Edgardo Bauza já deu aval para a contratação do jogador e a maioria dos torcedores contam as horas para ver o uruguaio novamente com a camisa tricolor. Entretanto, o diretor executivo do clube, Gustavo Vieira de Oliveira, pede calma e deixa claro que a negociação ainda está em um estágio embrionário.

"O processo de contratação do São Paulo é e será sempre um processo interno. Um processo de debates internos que precisa fazer sentido no projeto do clube e nos projetos estratégicos de 2016 e 2017. O treinador, agora o Bauza, desde semana passada, é parte desse processo. Ele será inserido no processo interno de debates e o Lugano é um atleta que está na história do São Paulo, que conquistou títulos importantes. Existem outros fatos de uma relação hipotética com o Lugano, que é o respeito com o clube com quem ele mantém vínculo. Tem que ser respeitado. Como eu disse, os processos internos são internos. A gente entende essa ansiedade do torcedor não só por esse nome", disse, em entrevista ao SporTV.

Lugano tem contrato com o Cerro Porteño até o dia 31 e com a opção de renovação por mais um ano. Gustavo explica que o São Paulo aguarda para saber se será necessária alguma compensação financeira ao clube paraguaio, caso tenha a possibilidade de contratar o zagueiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esse tipo de informação só se tira quando se está em um ambiente de negociação. O que não existe. Não tenho essas informações a dizer. Os torcedores querem muito o atleta, e a gente respeita muito, já que torcedores também somos. E temos o mesmo sentimento. Mas não temos esse tipo de informação porque isso é quando se está em um tipo de negociação e uma tratativa em concreto", ressaltou.

O dirigente são-paulino está no Paraguai para acompanhar o sorteio da Libertadores do ano que vem. Nesta quarta-feira, às 12 horas, o técnico Edgardo Bauza será apresentado oficialmente no CT do São Paulo.