Diretor palmeirense escapa de queixa-crime de Richarlyson

O diretor administrativo do Palmeiras, José Cyrillo Jr., livrou-se, em primeira instância, de uma queixa-crime do jogador Richarlyson, do São Paulo. Nesta terça-feira, os dois participaram de uma audiência no Jecrim (Juizado Especial Criminal), no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. O juiz que analisou a queixa-crime entendeu que não houve dolo por parte de Cyrillo, rejeitando a ação em primeira instância. O diretor palmeirense havia insinuado, num programa de TV, que o jogador são-paulino era homossexual. Com tal decisão, o advogado de Richarlyson, Renato Salge, acredita que a melhor solução é um acordo entre as partes, evitando um desgaste natural, mesmo porque a pena para o dirigente palmeirense seria, no máximo, o pagamento de algumas cestas básicas. Em contrapartida, a ação por danos morais continua, e Richarlyson pede R$ 300 mil ao dirigente palmeirense. Tal ação está sendo movida na 25.ª Vara Cível do Fórum Central de São Paulo, e Cyrillo apresentará sua contestação até o dia 12 deste mês. Durante a audiência desta terça-feira, os advogados do dirigente palmeirense tentaram chegar a um acordo. Cyrillo se retrataria publicamente pela declaração e, conseqüentemente, a ação seria arquivada. Richarlyson, no entanto, deve continuar com a ação por danos morais, pois diz que teve que mudar sua rotina por causa da declaração. Na época, o jogador morou no CT do São Paulo para evitar o assédio da imprensa. Richarlyson não comentou sobre a decisão e viajou diretamente para Caxias do Sul, já que o São Paulo enfrenta o Juventude na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.