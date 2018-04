Diretores do Barcelona e do Santos estão reunidos para acertar venda de Neymar

SANTOS - O pai do jogador Neymar, um dos representantes do Barcelona no Brasil, Raúl Sanllehí, e a diretoria do Santos ainda estão reunidos na Vila Belmiro para tentar fechar a venda do jogador para o clube espanhol. A reunião começou pouco depois das 16 horas. Um encontro entre as partes já havia acontecido na quinta-feira, mas não houve acordo. Sanllehí chegou, inclusive, a cogitar o retono para a Espanha na noite de quinta, mas decidiu ficar para uma nova reunião, que acontece neste momento.

O Santos informa que aceita negociar o atacante agora, antes da Copa do Mundo como previa e defendia o presidente Luis Alvaro. "O Santos informa que recebeu duas propostas pelo atleta Neymar da Silva Santos Junior. Diante das proposições e das condições do contrato do jogador, o Comitê de Gestão do Clube decidiu negociar o jogador."

Neymar e seu pai estão sendo esperados na Vila Belmiro para decidir pelas ofertas. O Santos admite que aceita as duas ofertas, mas não menciona o nome dos interessados. Um é o Barcelona. Especula-se que o outro seja o Real Madrid, de Kaká e Cristiano Ronaldo. O Santos deixa a critério do jogador a escolha para qual clube quer ir.

A oferta recusada quinta-feira era de 25 milhões de euros (R$ 65,7 milhões), sendo 55% (R$ 36,1 milhões) para o Santos, 40% (R$ 26,2 milhões) para a DIS e 5% (R$ 3,3 milhões) para a Teisa (Terceira Estrela S.A.). Para aumentar a sua cota, o Santos tenta convencer a DIS a abrir mão de parte do valor a que tem direito.