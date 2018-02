Diretoria cobra reação do Cruzeiro Com um retrospecto de três derrotas consecutivas, sendo as duas últimas em casa, o Cruzeiro enfrenta o Internacional neste domingo, às 18 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Restando três rodadas para o término do Brasileiro, os dirigentes do Cruzeiro perderam a paciência com o fraco desempenho do atual campeão nacional e exigem que o time termine a competição de maneira honrosa. "Não tem essa de férias antecipadas. O Cruzeiro tem que ganhar até amistoso", cobrou o vice-presidente de futebol do clube, Zezé Perrella. Há três rodadas estacionado na tabela, com 53 pontos, o time mineiro não conseguiu afastar a possibilidade matemática, embora bastante remota, de rebaixamento. Para fugir de vez do descenso, precisa somar pelo menos mais um dos nove pontos que irá disputar. "Queremos a vitória para sair de uma seqüência ruim de resultados e acredito que ela poderá vir", observou o atacante Fred. O técnico Ney Franco decidiu retornar ao esquema 4-4-2 e irá promover a entrada de Alessandro na lateral-direita e de Fernando Diniz no ataque.