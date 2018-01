Diretoria cobra reação no Marília A derrota para o Náutico, na abertura da segunda fase da Série B do Brasileiro, deixou a diretoria do Marília preocupada. Nesta segunda-feira, os dirigentes do clube se reuniram com o técnico Wladimir Araújo para cobrar uma reação já na partida contra a Portuguesa, que acontece na sexta-feira. Para incentivar a equipe, a diretoria prometeu um prêmio, com valor a ser definido, em caso de classificação ao quadrangular final. Além disso, haverá uma promoção no preço dos ingressos para os jogos em casa, com expectativa de receber mais de 10 mil torcedores em cada confronto dessa fase do campeonato.