Diretoria corintiana anuncia pagamento da dívida de Nilmar Os problemas com o atacante Nilmar finalmente chegaram ao fim. Pelo menos foi o que garantiu o diretor de futebol do Corinthians, Edvar Simões, que afirmou que o clube já pagou a dívida que tinha com o jogador, que não participou do treino coletivo desta sexta-feira, comandado pelo técnico Leão, no Parque São Jorge. A quantia paga a Nilmar teria ficado em R$ 800 mil, valor que foi definido numa reunião entra a diretoria, o jogador e seu agente (Orlando da Hora). No entanto, o clube ainda precisa se acertar com o Lyon. O Corinthians não aceitou a decisão da Fifa, que determinou o pagamento de 8 milhões de euros aos franceses. Porém, isso não impedirá Nilmar de jogar. O atacante só não foi relacionado para a partida deste sábado, contra o Ituano, no Pacaembu, porque não treinou com o grupo. Para esse jogo, o Corinthians terá a estréia do lateral-esquerdo Wellington, contratado no início da semana. O clube tenta manter 100% de aproveitamento. Nesta sexta, Nilmar apenas realizou exercícios físicos para manter a forma. A expectativa da diretoria é de que o jogador já comece a treinar neste sábado e possa ser relacionado para a partida contra o São Caetano, que acontecerá na próxima quarta.